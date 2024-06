Entre Julho e Agosto, o cinema ao ar livre ocupa o terraço do hotel Ritz

O Verão está à porta e já se sente o quentinho à espreita. A somar às iniciativas de cinema ao ar livre pela cidade, como o CineConchas ou o Black Cat Cinema, também o projecto Cine Society já saiu à rua com os filmes debaixo do braço, para sessões de cinema ao ar livre em espaços como o Carmo Rooftop ou a Doca da Marinha. E agora soma o terraço do Ritz Four Seasons Hotel Lisboa à lista de espaços que recebem a programação cinéfila.

De 12 de Julho a 2 de Agosto, o terraço do hotel de cinco estrelas acolhe várias sessões de cinema, com pipocas e bebidas à mistura, assim como petiscos para quem prefere ver filmes com o estômago mais aconchegado.

Boneca de Luxo (1961), de Blake Edwards; Grand Budapest Hotel (2014), de Wes Anderson; La La Land (2016), de Damien Chazelle; e Meia-Noite em Paris (2011), de Woody Allen são as longas-metragens seleccionadas para as sessões que arrancam às 21.00, nos dias 12, 19 e 26 de Julho e, por fim, a 2 de Agosto, sempre à sexta-feira (e por esta ordem).

Os bilhetes incluem uma bebida de boas-vindas, que pode ser levantada no Ritz Pool Bar a partir das 18.00 até à hora de início da sessão, e serão também disponibilizados auscultadores aos espectadores que assim poderão ficar concentradíssimos a apreciar os filmes da programação.

Longe do cinema, mas perto da televisão

O Ritz Bar é um dos espaços da cidade que convida a acompanhar o Europeu de futebol, com a transmissão dos jogos do campeonato, acompanhados por um menu especial dedicado aos adeptos, que inclui uma trilogia de finger food portuguesa com rissóis de camarão, pastéis de bacalhau e chamuças vegetarianas. A sanduíche Club, o hambúrguer Black Angus Ritz e o prego em bolo do caco complementam o menu.

Cinema ao Ar Livre. Entrada pela Rua Castilho nº77, Lisboa (ao lado do restaurante Kabuki). 12, 19 e 26 de Julho e a 2 de Agosto (Sex) às 21.00. Bilhete: 13,90€

+ Quem é Paul Leduc? Doclisboa e Cinemateca dedicam-lhe retrospectiva