Entre Maio e Julho, voltam os planos para o cinema ao ar livre

Entre Maio e Julho, a Igreja da Graça e o Palácio do Grilho serão as salas de cinema da iniciativa Black Cat Cinema, que desde 2021 programa ciclos de cinema ao ar livre em Lisboa. Este ano, está programada a exibição de 40 longas-metragens.

O ciclo divide-se entre grandes clássicos, nomeados e vencedores de Óscares, filmes de culto e também favoritos do público. E arranca a 12 de Maio com A Complete Unknown, nos claustros da Igreja da Graça. Filme de James Mangold nomeado a oito Óscares, no qual Timothée Chalamet veste a pele de Bob Dylan durante a primeira metade da década de 1960. Entre os filmes que se destacaram na última edição dos Óscares, o Black Cat Cinema inclui também no programa o filme A Substância, de Coralie Fargeat, para ver a 8 de Junho no Palácio do Grilo.

Casablanca, O Clube dos Poetas Mortos, Brilhantina, Cães Danados, Thelma e Louise, Taxi Driver, Vidas Passadas são apenas alguns dos títulos em destaque entre as quatro dezenas de filmes que completam uma programação que se estende além do cinema. Os filmes começam a ser exibidos às 21.00, mas as portas abrem sempre às 19.00 para sessões de música ao vivo, entre DJs, trios de jazz ou colectivos de MPB (Música Popular Brasileira), complementadas por uma zona de street food.

Este ano a grande novidade são os convidados especiais. A primeira confirmação é a de Seth Jaret, produtor executivo do filme 10 Coisas Que Odeio em Ti, que será exibido a 29 de Maio, na Igreja da Graça. A programação completa está disponível no site do Black Cat Cinema.

