EPAL oferece chá e café na Avenida da Liberdade

A versão de Inverno do Pátio da Água chama-se “Water, Tea & Coffee Spot” e está aberto ao público na Avenida da Liberdade até ao dia 31 de Janeiro de 2020.

A partir desta segunda-feira e até ao final de Janeiro, a pequena esplanada da EPAL na Avenida da Liberdade oferece café e chá feitos com água da torneira. Se quiser apenas matar a sede, também pode optar por um simples copo de água.

Desta vez, a iniciativa junta a EPAL à marca portuguesa Delta numa acção em defesa da sustentabilidade ambiental, no mesmo local onde durante o Verão a empresa municipal oferece cerca de 100 mil copos de água a turistas e lisboetas. No Water, Tea & Coffee Spot, um verdadeiro salão de chá e de café em pleno coração da cidade, o pagamento faz-se com sorrisos e o portão está aberto de segunda a sexta-feira entre as 11.30 e as 19.00 – não vale ir carrancudo.

O objectivo principal passa pela sensibilização para a boa qualidade da água da torneira fornecida pela EPAL, pelo seu uso responsável e também pelo reforço na confiança das duas empresas que têm apostado na “inovação e na divulgação de boas práticas ambientais”, lê-se na EPAL em comunicado, reforçando que a sua água “é sujeita a mais de 300 mil análises por ano, o que faz com que seja um dos bens alimentares mais controlados em Portugal”.

“A EPAL e a Delta são duas marcas fortes, portuguesas, próximas dos seus clientes e cujo ADN aposta desde sempre na qualidade, inovação e sustentabilidade ambiental e social. Até 31 de Janeiro queremos oferecer a 20 mil pessoas café e chá feito com água da torneira de excelente qualidade, o produto alimentar mais controlado em Portugal, para promover a melhor opção ambiental”, diz Marcos Sá, diretor de Comunicação e Educação Ambiental da EPAL.

Avenida da Liberdade, nº 14. Seg-Sex 11.30-19.00. Entrada livre.

