EPAL tem uma app gratuita que permite saber a qualidade da água que bebe em Lisboa

Sabe qual é o local mais próximo onde pode beber água sem correr risco de saúde? A Empresa Portuguesa das Águas Livres (EPAL) lançou uma nova ferramenta grátis que permite aos utilizadores conhecerem, em tempo real, a qualidade da água num determinado local, na zona de Lisboa.

A aplicação chama-se H2O Quality e funciona por georreferenciação, permitindo-lhe aceder aos resultados da qualidade da água da torneira, na zona onde se encontra ou sobre a qual está a pesquisar, através da morada pretendida. Apenas disponível em Lisboa, esta aplicação tem informação actualizada diariamente em português e inglês e um mapa para o ajudar a encontrar a Fill Forever, a garrafa reutilizável da EPAL, 100% ecológica, assim como o melhor caminho até ao bebedouro mais próximo,.

No cumprimento da Lei nº 41/2018, de 8 de Agosto, a EPAL passou a incluir nas facturas dos seus clientes informação trimestral sobre a qualidade da água. Com o lançamento desta aplicação, pretende também disponibilizar o acesso a informação diária e não apenas trimestral a toda a população e aos turistas. “Com esta inovação, a EPAL posiciona Lisboa como a primeira cidade do mundo onde a transparência desta informação está acessível a todos, sendo este um factor diferenciador no panorama dos principais destinos turísticos mundiais, demonstrando a confiança da EPAL no trabalho realizado todos os dias para garantir a distribuição de água segura e de excelente qualidade a cerca de três milhões de pessoas”, pode ler-se em comunicado.

Além de ter acesso a informações detalhadas sobre a origem da água da EPAL e das várias fases de tratamento e controlo da qualidade da água, quando usar a H20 Quality, a qualquer momento e onde quer que esteja, poderá conhecer a qualidade da água que está a ser distribuída nesse local específico, através de vários parâmetros. A percentagem de segurança, o número de análises realizadas por ano e o volume de água diário, em metros cúbicos, fazem parte da primeira informação fornecida pela aplicação. Mas pode consultar mais detalhes, como os níveis de cálcio, magnésio, cloro, dureza e pH.

A app gratuita já está disponível nas lojas de aplicações Google Play para Android e App Store da Apple. Através do H2O Quality, é ainda possível aceder às outras aplicações da EPAL, o myAQUA, que permite ao cliente gerir os seus dados de contracto, e a app do Museu da Água, que permite obter mais informações acerca dos seus espaços culturais.

