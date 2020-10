Era uma vez um boneco de neve: a história de Olaf vai chegar à Disney+

“Consigo falar, consigo pensar, consigo fazer malabarismos”, diz entusiasmado Olaf, pouco depois de ter sido criado por Elsa, no meio de um festival de esculturas de gelo e neve. Mas o que acontece entre esse instante inesperadamente mágico e o encontro do boneco de neve mais adorado do planeta com Anna e Kristoff? Com estreia mundial e exclusiva na Disney+ na sexta, 23 de Outubro, o original Era uma vez um boneco de neve, a segunda curta-metragem do universo de Frozen, depois do especial de Natal Uma Aventura de Olaf (2017), acompanha a crise de identidade do inocente e carismático protagonista.

“Quando comecei a trabalhar em Frozen, o Olaf foi o primeiro personagem que animei e lembro-me claramente de ver a cena em que Elsa cria o boneco de neve. É muito, muito bonita. Quer dizer, ela dá-lhe vida. Mas de repente afasta-se e não o vemos durante os vinte minutos seguintes”, recorda em conferência de imprensa o realizador Trent Correy, responsável pela novidade, juntamente com Dan Abraham. “Pensei imediatamente: tem de haver ali uma história.”

Disney+ Era uma vez um boneco de neve



De onde veio, como se chama, qual o nariz perfeito para ele e até a razão por detrás do seu amor impossível, mas enternecedor, pelo Verão: está tudo nestes oito minutos, que chegam e sobram não só para sossegar a curiosidade dos miúdos, como para trazer de volta as personagens da animação mais lucrativa de sempre.

Representação do espírito ingénuo e inquisitivo dos mais novos, o sidekick das poderosas irmãs de Arendelle insiste em derreter corações. Por entre tiradas cómicas e momentos existencialistas, esta curta divertida e cheia de ritmo, na banda sonora e na acção, promete entreter pais e filhos, sobretudo agora que o tempo começa a ficar mais fresco. É a desculpa por que estavam todos à espera para voltar a sentar-se em família no sofá, com pipocas e uma mantinha em cima das pernas.

Disney+. Estreia sexta-feira, 23 de Outubro.

+ Os piores e os melhores filmes da Disney

+ Leia já, grátis, a edição Time Out Portugal desta semana