Ericeira. Festa de praia do Índigo promete 12 horas seguidas de música

Se as festas de praia do Índigo, na Foz do Lizandro, já davam que falar, este ano a organização promete 12 horas de música seguidas, entre as 18.00 e as 06.00, no próximo sábado, 5 de Agosto.

Kokeshi, presença habitual em festivais de música electrónica, como o Boom ou o Lisb-ON, é um dos nomes que compõem o cartaz deste chamado DAY OUT que vai do pôr-do-sol ao nascer do sol.

Na curadoria do Ministerium, com o apoio da Sea Sound Club, estão ainda Manuel Cotta, Bernardo Vaz, Hélio e Tiago. Os primeiros bilhetes para a festa já esgotaram, estando agora disponível um conjunto de bilhetes por 20€ e, se estes voarem, ainda há uma leva com o valor de 30€.

