No Ninho, o brunch é drag uma vez por mês

Depois do sucesso do primeiro drag brunch, em Junho, eis que o Ninho, no Campo Mártires da Pátria, decide repetir a proeza uma vez por mês. “Correu tão bem que decidimos repeti-lo e torná-lo num acontecimento mensal”, declara a organizadora Katya Kukureko, em comunicado.

Neste domingo, 30, o palacete do século XIX, que agora é um clube privado, recebe as artistas Lexa Black, Miss Velvet, Rebecca Bunny, Miss Morgana e Kheir, que vão actuar a partir das 13.30. “Também teremos apresentações de alguns convidados especiais que ainda não podemos anunciar”, acrescenta a responsável.

Os comes e bebes também estão assegurados. Além do espectáculo, a entrada inclui acesso a um buffet e a uma welcome drink. Os bilhetes têm um custo de 30€ para os membros do Ninho e 45€ para os restantes.

Rua Júlio de Andrade, 5 (Campo Mártires da Pátria). 30 Jul. Dom 13.30. 30€-45€

