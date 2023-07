Terrace, um restaurante no Parque das Nações para rumar ao Oriente

No novíssimo Martinhal, no Parque das Nações, o chef Daniel Andrade apresenta uma carta de inspiração mediterrânica e oriental, em homenagem à localização e à Expo ‘98.

Mesmo que fique a dois passos de uma das zonas mais movimentadas do Parque das Nações, junto ao rio, dentro do novíssimo hotel Martinhal sente-se a tranquilidade própria de uma marca cinco estrelas. Logo à entrada, a condizer com a atmosfera serena do espaço, está o restaurante Terrace, que também tem bar e cafetaria. É lá que o chef Daniel Andrade faz das suas.

Nos interiores projectados pelo arquitecto Eduardo Capinha Lopes sobressai uma peça de Bordalo II – “Lighted Koala” –, um enorme, colorido e cintilante coala virado de cabeça para o ar. “É porque a Austrália fica debaixo de Portugal”, brinca Pedro Leal, o chefe de sala. Esta não é a única obra do artista no Martinhal Oriente, e espera-se pelo menos mais uma instalação no exterior.

Arlei Lima Salada thai

Amplo, com esplanada, cheio de plantas suspensas (e mais virão), uma estética elegante, mas com uma uma vibe descontraída, o Terrace está aberto a hóspedes e a qualquer um que lá queira comer e beber a várias horas do dia. Como homenagem à localização e ao evento que marcou o seu desenvolvimento – a Expo ‘98 – da cozinha saem pratos de inspiração mediterrânica e oriental, com produtos portugueses e da época. Segundo o chef Daniel Andrade, o objectivo é “trazer as influências de quando saímos de Portugal e passámos pela Índia, pelo Japão…”. “Utilizamos produto português com alguns twists de pratos orientais”, complementa o director de F&B, Luís Madera.

Há entradas como uma salada thai, com carne, pepino, amendoim torrado com mel, rábano, menta (10€); uma burrata com chutney de ananás, za’atar (uma especiaria), mel e chili (12€); ou uma pakora picante de brócolos, lima e chutney de menta (10€). Os baos, as arepas, os tacos e os ceviches são outro complemento. A sugestão vai para o bao de porco desfiado e vegetais em pickle (7€) ou para o de camarão tigre, hummus picante e kalamazi (7€) e para o taco de atum e kimchi (7€).

Arlei Lima Baos de porco e de camarão

Nos pratos de carne, salta à vista o entrecosto coreano de porco preto, chutney de lima e limão (26€), e nos de peixe a garoupa com molho tom yum (uma sopa tailandesa), manga verde e folhas de lima kaffir (24€). Entre os pratos vegetarianos está moussaka, estufado de lentilhas e beringela frita (14€). A acompanhar, uma carta de vinhos com referências portuguesas, chá da Companhia Portugueza do Chá, entre outras bebidas.

As sobremesas da chef pasteleira Sofia Simões são uma boa maneira de terminar a refeição. Uma delas tem chocolate branco, wasabi, gengibre e framboesa em várias texturas (9,50€). A sobremesa de chocolate preto, avelãs, caril e sorvete de manga (9,75€) também está na lista. Seja qual for a escolha, tudo pode ser partilhado. “É uma coisa mais de family dining”, garante o chef.

Arlei Lima Garoupa com molho tom yum

Para almoços rápidos, o melhor é recorrer ao menu executivo (25€), que inclui uma entrada para dois, um prato de peixe, carne ou vegetariano com um acompanhamento, café ou chá. Sendo este um restaurante familiar, e como é habital na marca Martinhal, os mais pequenos têm direito a um menu próprio. Há opções a partir dos quatro meses e, além disso, é possível reservar o Kids Club – um serviço de babysitting que permite aos pais uma refeição descansada. Ainda há brunch e opções variadas na cafetaria, como o pão e a pastelaria da Eric Kayser, os cafés de especialidade da Aroma, ou os gelados artesanais da Único Gelato. Ao final da tarde ou à noite, o cocktail bar está aberto.

Praça Príncipe Perfeito, 1 (Parque das Nações). Seg-Dom 07.00-00

+ E já vão duas em Lisboa: os pastéis de nata do Castro agora também estão na Baixa

+ No Delibar do JNcQUOI, um dos balcões mais bonitos de Lisboa, há sempre novidades