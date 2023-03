Ericeira recebe mais uma edição do Festival Internacional do Ouriço-do-Mar

Para os apreciadores de gastronomia regional, interessados pela vida marinha ou apenas curiosos, está de volta o festival que enaltece a mais célebre iguaria da Ericeira, o ouriço-do-mar (a própria vila deve o seu nome à dita espécie). Desde a nova oficina de ciência à habitual mostra gastronómica, com uma zona dedicada ao marisco, showcookings e várias provas abertas ao público, o Festival Internacional do Ouriço-do-Mar começa já esta sexta-feira e prolonga-se até dia 19 de Março.

Envolvidos vão estar 25 restaurantes da região, todos com ementas e preços diferentes. O palco das restantes actividades, de participação gratuita, será o Mercado Municipal da Ericeira.

As oficinas de ciência, são uma das novidades introduzidas desta edição. Acontecem nos dois sábados do evento, dias 11 e 18 de Março, entre as 10.00 e as 12.00. Com o tema Ouriço-do-Mar: Ouriceira 23, a primeira será uma aula prática que envolve um aquário com ouriços e onde serão disponibilizadas amostras de rações para alimentar os espécimes. Já no dia 18, a oficina Ouriço-do-Mar: Ecologia na Praça destina-se a quem descobrir mais acerca destes invertebrados. Por que partes é composto um ouriço? Quanto mede? Como cresce? Qual a sua dieta? – estas e outras questões não vão ficar sem resposta.

Os showcookings – 12 no total – acontecem ao longo dos dois próximos fins-de-semana. Nestes, terá a oportunidade de aprender a preparar e, como é de esperar, a provar a iguaria local. Contudo, há mais. A oferta gastronómica incluirá outros produtos locais, como cervejas artesanais e vinhos da região, acompanhamentos bem-vindos tratando-se de marisco.

Entre os protagonistas destes momentos vão estar Paulo Morais, premiado, em Novembro, com uma estrela Michelin no restaurante Kanazawa, em Lisboa, Bertílio Gomes da Taberna Albricoque e o grego Athanasios Kargatzidis, do Costa Fria (Ericeira) e do Baron (Líbano), restaurante que se encontra em 16º lugar no 50 Best Restaurants Middle East & North Africa.

Em Abril a Ericeira volta a dar destaque ao ouriço-do-mar. A iniciativa Ouriços Mil vai decorrer no mesmo mercado e promover uma série de jantares confeccionados por diversos chefs convidados.

Mercado Municipal da Ericeira. 10-19 Mar, vários horários. Entrada livre

