Escapadinha ao Alentejo à boleia da Malaposta

Este fim-de-semana o que apetecia mesmo era uma escapadinha ao Alentejo com os miúdos, não era? Rume ao Centro Cultural Malaposta , que é bem mais perto, e despede-se do Ciclo Alentejo com vários programas para todas as idades.

Um Dia Serei Grande é um teatro de marionetas de uma companhia de Serpa, a Baal, e conta a história de João desde que nasce de um susto até crescer (Sáb 16.00. 6€-8€. +6). Já Escuridão Bonita, da associação cultural de Elvas UMCOLECTIVO, é uma peça infantil que, no escurinho da black box do centro cultural e em tom de segredo sussurrado, começa como todas as histórias infantis começam: “Era uma vez...” (Dom 11.00 6€-8€. +6).

Contopias é um one-man show, com o narrador e humorista bejense Jorge Serafim sozinho em palco a contar histórias do mundo inteiro, apagando assim diferenças e fronteiras. O encerramento do espectáculo fica nas mãos dos Sons do Mira, um projecto de música tradicional alentejana que, em formato de arruada ou concerto, recria momentos de convívio típicos das planícies alentejanas (Sáb 16.00. 10€. +6).

À noite e para meninos mais crescidos, passa o filme Mar de Sines – A Resiliência das Gentes do Mar (Sáb 21.00. Grátis. +12).

Centro Cultural Malaposta, Rua de Angola (Odivelas). Vários horários.

+ Fim-de-semana perfeito em família