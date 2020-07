Escape Hotel abre mais uma sala em Algés

A Escape2Win, especializada em escape rooms e com dois espaços em Algés, está novamente de portas abertas e promete assegurar todas as medidas de prevenção e combate à Covid-19. Esta semana, o Escape Hotel, na Rua Ernesto da Silva 54A, inaugura mais uma sala para grupos com até quatro jogadores.

O Escape Hotel abriu no início deste ano, com duas salas Interview, mas já estava prevista a abertura de mais duas escape rooms, ambas em piso subterrâneo. A primeira a receber jogadores é a Dinner with Madame Butterfly, com inauguração esta quinta-feira, 9 de Julho.

“A diferença desta sala para as primeiras é que esta é mais interactiva. A Madame Butterfly estará presente, por isso há mais teatralidade do que o habitual”, revela Sílvia Lobo, co-fundadora da Escape2Win.

A premissa é simples: todos as noites a Madame Butterfly, que se encontra perturbada pela dor de ter perdido o marido e os dois filhos, oferta sumptuosos jantares aos seus convidados, mas nunca um funcionário do hotel foi convidado ou sequer requisitado para ajudar. Envoltos em mistério, a palavra que corre é que estes jantares, confeccionados pela própria Madame à porta fechada, são únicos.

Desinfecção das salas antes e depois de cada jogo, número reduzido de participantes, álcool-gel e luvas disponíveis para todos e uso de máscara obrigatório. São estas as medidas implementadas nas instalações, onde só pode entrar um grupo de cada vez.

Rua Ernesto da Silva 54A. Qua-Dom 17.00 e 19.00. 40€/2 pessoas, 50€/3 pessoas ou 60€/4 pessoas.

