Escola de Calceteiros faz um peddy-paper pela calçada artística da Baixa

Teste os seus conhecimentos sobre calçada artística neste peddy-paper pela Baixa lisboeta. As inscrições já abriram e as vagas costumam voar.

A Escola de Calceteiros organizou o peddy-paper "Pela Calçada – Baixa Pombalina" em que divulga a calçada artística portuguesa sob a forma de um jogo. As inscrições estão abertas e as vagas têm esgotado rapidamente nas edições anteriores, por isso, apresse-se.

Esta edição destina-se a maiores de 18 anos e tem lugar no dia 28 de Maio (terça-feira) entre as 09.15 e as 12.15. Se estiver a pensar levar a família toda, há uma outra sessão, especial, a 25 de Junho, também uma terça-feira, no mesmo horário: "Pela Calçada, Famílias – Baixa Pombalina".

A partida do peddy-paper é no Rossio, e a prova vai levar os participantes a desenhos emblemáticos da calçada artística da Baixa Pombalina até à Praça Luís de Camões, onde termina. As inscrições estão abertas e prevêem a possibilidade de se inscrever numa lista de espera quando as vagas se esgotarem. Inscreva-se neste formulário até 21 de Maio. Para mais informações: 21 817 3143/8 ou escoladecalceteiros@cm-lisboa. pt.

+ Nasceu uma micro-floresta às portas de Sintra