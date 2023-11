Escola de mães e mercearia comunitária premiadas por fazerem de Lisboa um lugar mais sustentável

Como vai cada município no combate a realidades como a fome, a pobreza, as desigualdades sociais e de género, a protecção da educação de qualidade ou a acção climática? Responder a esta pergunta, de forma persistente, é o trabalho da Plataforma ODSlocal, uma organização que mede o desempenho dos municípios portugueses quanto aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável traçados pela Organização das Nações Unidas, a cumprir até 2030. Desta avaliação fazem parte os Prémios ODSlocal, que este ano aplaudiram oito iniciativas neste âmbito, duas das quais em Lisboa: a Escola de Mães, da Associação Ajuda de Mãe, e a mercearia comunitária e auto-gerida da Rizoma Cooperativa Integral.

Criada em 2007, a Escola de Mães, no Arco do Carvalhão, surgiu para dar a oportunidade a mães e grávidas adolescentes (dos 12 aos 18 anos) em situações de carência socioeconómica a possibilidade de continuarem os estudos e de manter um elo com a comunidade. O projecto de combate ao abandono escolar surgiu de uma parceria com o Ministério da Educação, mas, mais do que uma escola, começou e manteve-se como “um apoio social”, refere à Time Out a presidente da associação Ajuda de Mãe, Madalena Teixeira Duarte. Desde 2010, a Escola de Mães funciona como um projecto de ensino à distância, cujas aulas acontecem na sede da associação. Enquanto as mães se juntam numa sala para aprender as mais variadas matérias, numa divisão ao lado, os bebés são cuidados por profissionais e voluntários. “É uma realidade que lhes permite continuar a estudar e a prestar os cuidados necessários aos bebés, como a amamentação, por exemplo”, descreve.

Além das aulas, as mães têm também direito a frequentar actividades nos tempos livres “a que nunca teriam provavelmente acesso de outra forma”, como visitar um museu, ter aulas de surf ou realizar um peddy-paper em Lisboa. Podem, ainda, frequentar com os filhos uma colónia de férias, uma vez por ano, fora da cidade.

Marisa Cardoso Cooperativa Rizoma

Já o trabalho da Cooperativa Rizoma, nos Anjos, foi distinguido por permitir à comunidade local construir em conjunto uma economia de proximidade e sustentável em torno de uma mercearia comunitária e auto-gerida, em que mais de 400 cooperantes dão o seu tempo (por turnos) para tornar o projecto possível e dotar a comunidade de produtos de qualidade a preços justos, tanto para quem consome como para quem produz.

Na Rizoma, todos os cooperantes colaboram três horas por mês no funcionamento da loja, tendo acesso aos bens locais vindos de 80 produtores. No final, e ao contrário do que se assiste habitualmente nas superfícies comerciais, o lucro é reinvestido no projecto, que tem uma forte componente de justiça social e de cidadania.

No total, a Plataforma ODSlocal sinalizou 1145 projectos e 1798 boas práticas municipais nos 115 municípios aderentes à iniciativa, nos últimos anos. Os melhores desempenhos municipais de 2022 foram, segundo a organização, os de Oeiras, Cascais, Angra do Heroísmo, Guimarães, Campo Maior, Castelo de Vide, Sousel, Alter do Chão, Monforte e Arronches.

