Escolas e universidades encerram a partir desta sexta-feira

O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro António Costa esta quinta-feira, 21 de Janeiro, após o Conselho de Ministros. “Apesar de todo o esforço extraordinário das escolas para funcionar em ensino presencial, face à nova estirpe, manda o princípio da precaução que procedamos à interrupção de todas as actividades lectivas durante os próximos 15 dias”, afirmou.

O primeiro-ministro declarou ainda que não haverá aulas à distância e a interrupção total será compensada com “uma alteração no calendário escolar mais à frente”, com uma eventual eliminação de outro período de férias. Já as universidades devem reajustar o calendário de avaliação, uma vez que muitas faculdades se encontram em época de exames.

Para “mitigar o impacto” desta decisão, os pais vão ter as faltas justificadas ao trabalho presencial e apoio idêntico ao que foi dado na primeira fase do confinamento, nomeadamente 66% do vencimento.

As escolas de acolhimento para crianças com idade igual ou inferior a 12 anos, cujos pais trabalham em serviços essenciais, vão continuar abertas, assim como as crianças que beneficiam de acção social escolar vão continuar a ver as suas refeições asseguradas. As actividades para crianças com necessidades educativas especiais também não vão sofrer interrupção.

Além do encerramento de todos os estabelecimentos educativos, com medidas para apoiar as famílias, o primeiro-ministro anunciou ainda o encerramento das lojas do cidadão, mantendo-se apenas o atendimento por marcação noutros serviços públicos, bem como a suspensão dos prazos de todos os processos não urgentes nos tribunais.

