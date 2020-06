Escolhe Portugal: movimento quer ajudar empresas do país a superar a crise

A plataforma Escolhe Portugal, promovida pelo empresário Tim Vieira, juntamente com a Associação Be Brave, permite a empresas e consumidores encontrarem-se com mais facilidade, num único lugar. O objectivo é incentivar a escolha de produtos e serviços nacionais ou que, não sendo portugueses, contribuam para o crescimento da economia, através da criação de emprego ou pagamento de impostos.

“Escolhe Portugal não é uma escolha, é uma obrigatoriedade. Não nos podemos permitir não escolher o óbvio e o óbvio é Portugal”, afirma César Mourão, um dos embaixadores da iniciativa. Catarina Furtado, Pêpê Rapazote, Chackall, Ivo Ferreira, Jani Zhao, Gonçalo Uva e Joana Andrade são outros embaixadores.

As empresas, que já aderiram, estão listadas no site e podem ser encontradas mais facilmente através dos diferentes filtros disponíveis (categoria, distrito/região e palavra-chave). Na Área Metropolitana de Lisboa, encontram-se a empresa de catering vegetariano Comer Amor, a pastelaria Bijou de Cascais, o serviço de take-away Paella em Casa e até a HomeCarShare, uma plataforma de reservas sustentáveis de alojamentos de férias 100% portuguesa.

Para integrarem a plataforma, as empresas podem registar-se gratuitamente e recebem ainda um selo de reconhecimento, que poderá ser aplicado nos espaços comerciais ou produtos à venda. O objectivo é informar os consumidores de que estão a fazer uma escolha benéfica para a economia do país. Caso tenha qualquer questão adicional, basta enviar um e-mail para registo@escolheportugal.pt.

