Espaço na Amadora dá banho ao cão e deixa os humanos trabalhar num cowork gratuito

O Pet Freguês combina grooming com coworking, num espaço amigo dos animais e dos humanos que precisam de trabalhar enquanto esperam pelo novo look do amigo de quatro patas.

Já não precisa de ficar de braços cruzados enquanto espera que o peludo do agregado se despache do banho ou da tosquia. A alegria de os ver bonitos e cheirosos (e com menos pêlo para espalhar lá por casa) até compensa, mas tempo é dinheiro e no Pet Freguês pode pôr os minutos a render sem ter de gastar mais dinheiro por causa disso.

A equipa fundadora aproveitou a quarentena para pôr mãos à obra e inaugurou o espaço no passado dia 31 de Julho, onde é possível usufruir de um serviço gratuito de coworking – disponível numa ampla mesa de trabalho – sempre ao som de jazz e MPB. E ainda lhe oferecem (a si, não ao bicho) café, fruta, sumos, chocolates, bolos e vista para o jardim da frente.

Há serviço de banho (12€ a 36€, consoante o tamanho do animal e do pêlo) e de tosquia (20€-54€), não só para cães, mas também para gatos, coelhos e porquinhos da Índia. Pode ainda usufruir de preços especiais para serviços combinados de banho e tosquia.

O Pet Freguês também tem uma zona de loja, onde vende alguns snacks para cães e gatos, em granel ou em caixa, bem como alimentação húmida (Schesir), ração seca (Purina), brinquedos, escovas, cardadeiras e corta unhas, champôs , perfumes, abrilhantadores e hidratantes para o pêlo, toalhitas de limpeza e artigos relacionados com antipulgas para a casa e para o animal.

Rua Salgueiro Maia, 40 (Amadora). 92 442 6372. www.facebook.com/opetfregues. Seg-Sex 09.00-13.00, 14.00-19.00; Sáb 09.00-13.00, 14.00-18.00

