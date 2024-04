Espectáculo da Porta dos Fundos volta a Lisboa em Julho

A quinta temporada do espectáculo de improviso Portátil, do colectivo brasileiro Porta dos Fundos, vai passar por Lisboa, de 26 a 28 de Julho, na Aula Magna. Com encenação de Bárbara Duvivier e elenco composto por Gregório Duvivier, João Vicente de Castro, Gustavo Miranda – e Inês Aires Pereira como convidada especial –, a peça é acompanhada ao piano por Andrés Giraldo.

Durante uma hora e dez minutos, o espetáculo vai pôr à prova as capacidades de improviso do grupo, que a certa altura escolhe e entrevista um elemento do público. Conte com uma recriação da história do colectivo, através de memórias, acontecimentos, laços familiares e sonhos.

Tal como se lê no comunicado enviado esta sexta-feira, Portátil é um “lugar de invenção, de desdobramento, desenvolvimento dos actores e cumplicidade com a plateia." O espectáculo tinha passado pelos palcos nacionais pela última vez em Dezembro.

A Porta dos Fundos teve origem em 2012, como canal de YouTube, e foi considerado, quatro anos depois, o maior canal de comédia do mundo. Em 2019 venceu o Emmy Internacional de Comédia pelo filme Especial de Natal, criado para a Netflix. Para além de Lisboa, a nova temporada também vai passar pelo Porto (23 de Julho), Braga (24 de Julho), Coimbra (dia 25 de Julho) e Leiria (30 de Julho). Os bilhetes podem ser adquiridos na Ticketline, custam entre 24€ e os 30€.

Aula Magna. 26-27 Jul, 21.30. 24€-30€

+ O 25 de Abril dá o mote para pensar nos Futuros da Liberdade na Ajuda