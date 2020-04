Espectáculos de John Cleese adiados para 2021

Os espectáculos de John Cleese em Lisboa teriam lugar na primeira semana de Maio. Ficam adiados para Junho de 2021.

A vinda de John Cleese, humorista britânico e membro dos Monty Python, a Lisboa, para uma série de cinco espectáculos no Coliseu dos Recreios, foi adiada para 2021, anunciou a Everything is New, promotora do evento.

"Em virtude da actual situação provocada pela Covid-19, e mediante as recomendações da Direcção-Geral de Saúde, os espectáculos de John Cleese estão adiados para Junho de 2021", detalhou a promotora, numa nota de imprensa. Mantém-se cinco espectáculos, agora para os dias 18, 19, 20, 21 e 22 de Junho.

Além de integrar o importante grupo humorístico britânico, John Cleese é o criador de Fawlty Towers (1975). A série é baseada na história real de um gerente de hotel que atormentou Cleese e os restantes membros dos Monty Phyton quando filmavam Monty Phyton and the Holy Grail (1975), um dos filmes mais conhecidos do grupo.

Os bilhetes já vendidos são válidos para as novas datas anunciadas para o próximo ano (3 de Maio de 2020 é válido para 18 de Junho de 2021; 4 de Maio de 2020 é válido para 19 de Junho de 2021; 5 de Maio de 2020 é válido para 20 de Junho de 2021; 6 de Maio é válido para 21 de Junho de 2021 e 7 de Maio é válido para 22 de Junho de 2021).



