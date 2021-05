Espectáculos de John Cleese novamente adiados para 2022

A vinda de John Cleese, humorista britânico e membro dos históricos Monty Python, a Lisboa, para uma série de cinco espectáculos no Coliseu dos Recreios, esteve marcada para Maio de 2020. Eventualmente, as actuações foram adiadas para Junho de 2021. Hoje, a promotora Everything is New anunciou um novo adiamento. Mantêm-se as cinco datas previstas, mas agora a 5, 6, 7, 8 e 9 de Junho de 2022.

Assim sendo, informa a Everything is New, os bilhetes já adquiridos para 3 de Maio de 2020 e 18 de Junho de 2021 passam a ser válidos para 5 de Junho do próximo ano; os de 4 de Maio de 2020 e de 19 de Junho de 2021 correspondem à nova data de 6 de Junho de 2022; os de 5 de Maio de 2020 e de 20 de Junho de 2021, por sua vez, servem para o dia 7 de Junho de 2022; os de 6 de Maio passado e de 21 de Junho correspondem agora ao dia 8 de Junho de 2022. Por fim, os ingressos de 7 de Maio 2020 e de 22 de Junho de 2021 são válidos para 9 de Junho do próximo ano.

Além de ter integrado o importante grupo humorístico britânico, John Cleese é o criador de Fawlty Towers (1975). A série é baseada na história real de um gerente de hotel que atormentou Cleese e os restantes membros dos Monty Python quando filmavam Monty Python e o Cálice Sagrado (1975), um dos filmes mais conhecidos do grupo.

