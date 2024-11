A premissa é básica: eleger, entre os participantes, o que mais se parece com a figura pública em questão. Há cerca de três semanas que os concursos de sósias galvanizam as redes sociais. O primeiro aconteceu no final de Outubro, quando cerca de 2000 pessoas se juntaram em Central Park, Nova Iorque, para ver de perto os candidatos mais parecidos com Timothée Chalamet. O entusiasmo escalou quando o próprio actor resolveu aparecer e cumprimentar o vencedor.

Pois bem, a moda alastrou-se – entretanto, já se elegeram os sósias mais que perfeitos (ou nem por isso) de Harry Styles, em Londres, Paul Mescal, em Dublin, e Jeremy Allen White, em Chicago –, e chega a Lisboa no próximo domingo. O ajuntamento está marcado para as 15.30 no Parque Eduardo VII, para eleger o mais parecido com José Condessa.

A ideia partiu de um grupo de oito amigas – Aura Jurado Amaro, Beatriz Mateus, Catarina Madaleno, Catarina Valada, Filipa Martins, Francisca Oliveira Dias, Margarida Baeta Santos e Rita Soares. Mais do que fãs do actor português, entusiasmou-as a possibilidade de trazer este evento espontâneo para Lisboa. "Tudo começou com uma piada nas nossas redes sociais que viralizou. Todas seguimos o trabalho do José Condessa de alguma coisa, então achámos que se tivesse de haver um concurso de lookalike por cá, tinha de ser ele. É bonito, simpático, carismático e tem o carinho de todos – principalmente dos jovens, que são o público alvo desta trend", respondeu à Time Out o grupo através do perfil de Instagram criado para o evento.

Um cartaz amador partilhado no X não deixou margem para voltar atrás. A imagem chegou ao próprio Condessa, que já confirmou presença no evento de domingo. O grupo admite que o actor tem contribuído para divulgar o concurso e que chegou mesmo a registar cerca de 3000 confirmações de presença numa sondagem nas redes sociais.

Com idades entre os 20 e os 24 anos, as oito amigas acreditam que o volume de público pode superar as expectativas iniciais. Quanto ao vencedor, garantem que será escolhido pelo público presente no local, pelas organizadoras e por "um possível painel de jurados." O feliz contemplado terá como prémio uma garrafa de vinho tinto, uma alusão à curta-metragem Estranha Forma de Vida, de Pedro Almodóvar (com Condessa do elenco), e se tudo correr bem, as oito amigas já pensam no próximo concurso. "Se fizermos outra edição, temos em mente que seja com a Filomena Cautela."

Parque Eduardo VII. Dom 15.30

