Espontâneo: seis dias de improviso e workshops gratuitos

O festival de teatro de improviso arranca no sábado, no Centro Olga Cadaval, em Sintra. Além de espectáculos a 5€, há workshops gratuitos para todas as idades.

Portugal, Espanha, França, Hungria, Brasil, Egipto. São os países representados este ano no festival Espontâneo, que está de volta a Sintra para seis dias de teatro de improviso. A programação arranca com entrada gratuita este fim-de-semana, nos dias 17 e 18, e retoma com bilhetes a 5€, de 22 a 25 de Fevereiro, no Centro Olga Cadaval.

Produzido pelo colectivo Instantâneos, o Espontâneo é o único festival em Portugal dedicado exclusivamente à improvisação teatral. Depois de uma edição online e gratuita em 2021, em plena pandemia, e da estreia do primeiro Campeonato Mundial de Improviso em 2022, 2023 foi o ano em que recebeu o selo de “Most Remarkable Arts Festival” (Festival de Artes Mais Notável, em português), pela EFA – European Festivals Association.

“Imperdível este festival de teatro sem guião, no qual o público tem uma palavra decisiva em tudo aquilo que acontece em palco”, lê-se em comunicado da organização, que destaca os bilhetes a 5€, resultado de “uma visão de cultura para todos”. Mas há mais novidades para além do preço das entradas.

Com muitas estreias absolutas, esta 12.ª edição dá um especial destaque à improvisação nacional e apresenta, pela primeira vez, uma matiné dedicada exclusivamente às famílias, no domingo, dia 18, às 16.00. Haverá ainda espaço, também no Centro Olga Cadaval, para dois Impro Ensembles, formato que junta no mesmo palco improvisadores nacionais e internacionais.

Entre os improvisadores confirmados, estão os colectivos Instantâneos, Os Improváveis, Cardume e Os Extensionistas (Portugal), Itt es Most (Hungria), Impromadrid (Espanha), Mark Jane (França), César Gouvêa (Brasil) e Ahmed Achrafi (Egipto).

Quanto aos workshops gratuitos, mediante inscrição prévia limitada aos lugares disponíveis, estão marcados três: “Pequenas Grandes Verdades”, com Nándor Varju (24 Fev, Sáb 14.00-17.00); “Fisicalidade e Personagem”, com Ahmed Achrafi (25 Fev, Dom 13.00-16.00); e “Getting In And Out of Trouble”, com Mark Jane (25 Fev, Dom 16.30-19.30).

Além dos espectáculos e dos workshops no Centro Cultural Olga Cadaval, está ainda prevista a estreia do Espontâneo Late Night, no Forno – Espaço Cultural, com sessões nos dias 23, 24 e 25 de Fevereiro, sempre a partir da 00.30. Se já tiver comprado bilhetes para o festival, a entrada é gratuita.

Centro Cultural Olga Cadaval. 17-18 e 22-25 Fev. 5€ (espectáculos), grátis (workshops); Forno – Espaço Cultural. 23-25 Fev. 00.30. Grátis, mediante apresentação de bilhete para o festival

