Esqueça os mosquitos: há um rooftop com muita pinta para receber o pôr-do-sol na Comporta

A aldeia da Comporta, já se sabe, é uma animação nos meses quentes. Uma animação de manhã, quando as lojas e cafés se enchem de veraneantes pré-praia, e uma animação ao final do dia, quando os bares e restaurantes se preparam para os receber de volta, mais bronzeados, bem vestidos e felizes. É a esta hora que o hotel AlmaLusa, mesmo no centro, ganha uma nova vida. No rooftop totalmente renovado, com vista para os arrozais e o mar a fazer de horizonte, a música fica mais alta e a festa faz-se ao ar livre, entre sofás confortáveis, sombras de ráfia, petiscos e cocktails. De quinta a sábado há DJ sets e para 10 de Agosto está marcada uma White Party, que só acaba lá para as 02.00.

DR

A carta de cocktails tem bebidas para todos: os que não arriscam fugir dos clássicos e os que gostam de experimentar coisas novas, como o Hazelnut Haze com tequila, os licores Frangelico e Kalhúa, café e baunilha, ou o Sunset Smash com tequila, sumo de lima, morangos e manjericão (ambos 10€). Para comer, há petiscos para partilhar e outras coisas que rimam com sunset: as ostras do Sado (ao natural, com molho ponzo, ou panadas – 6€/2 unidades), o tártaro de atum em cone de massa, leite de tigre e kimchi (12€), o taco de camarão e maionese de especiarias (11€), o guacamole (9€) ou os chipirones com molho aioli (12€). Quem quiser prolongar o pôr-do-sol pela noite dentro e ficar a jantar ao ar livre, conta ainda com saladas ou, como diz na carta, pratos “para confortar” – o RoofTop Burger de novilho (19€) ou o wrap de legumes (13€).

Então e os mosquitos? Aqui raramente são um incómodo: de vez em quando os visitantes (hóspedes ou não, o terraço está aberto a todos) sentem um leve sprinkle de água fresca, cujo objectivo não é só refrescar. Tem repelente e cria uma atmosfera que os protege da típica mosquitagem de final de dia da Comporta.

É uma casa portuguesa, com certeza

O AlmaLusa, com outras unidades em Lisboa (Alfama e Baixa), chegou à aldeia da Comporta em 2022 com a filosofia que o nome deixa antever: resgatar a cultura portuguesa. Na decoração, não faltam materiais nativos do Alentejo – ráfia, palhinha, eucalipto – e peças de artesãos locais, conjugados com as fotografias coloridas da colecção "Raízes Etéreas da Comporta", da artista alemã Celia Rogge, e os retratos de antigos trabalhadores dos campos de arroz, captados por João Trindade.

DR

Mas não é só no ambiente do lobby e dos quartos (53 no total, 31 dos quais suites) que se sente o espírito mais genuíno da região: todas as manhãs, às 10.00, parte um passeio a pé do hotel para alguns dos lugares mais castiços da zona, da Mercearia Gomes ao Cais Palafítico da Comporta ou à igreja paroquial. Há ainda bicicletas à disposição para alugar e explorar os campos, arrozais e praias e passeios a cavalo pelas dunas sob reserva.

DR

Nos quartos, todos os dias é deixada uma “recomendação local” – à Time Out calhou o choco frito de Setúbal: “A caminho da Comporta ou de regresso a casa, não deixe de passar por Setúbal e de provar o famoso choco frito. Para lá chegar, opte pelo caminho mais romântico: apanhe o ferry. A travessia Tróia - Setúbal proporciona uma viagem única pelo estuário do Sado”, lê-se no cartão sobre a cama.

Também pode contar com “um concierge digital” – um telemóvel com uma app do AlmaLusa que promete dicas e actividades que promovem uma imersão cultural com a zona.

Para ficar ou para levar

DR

Um verdadeiro oásis na aldeia, que não tem mais nenhum alojamento deste género, a piscina do AlmaLusa convida os hóspedes a mergulhos sem horas marcadas e sestas nas espreguiçadeiras. É servida por um pequeno bar com bebidas refrescantes e pratos leves. Quem não resiste às praias das redondezas – de Tróia a Melides não faltam areais para estender a toalha e brincar ao Verão – e se não está para cozinhar (apesar dos quartos terem uma pequena cozinha equipada) o Alma Lusa Café, junto à recepção e aberto para a rua com uma esplanada, tem muitas opções de grab&go: wraps, paninis, saladas, smoothies e sumos. O pão usado, de massa-mãe, é fornecido por padarias locais de Alcácer e do Torrão.

Hotel AlmaLusa Comporta, Rua Pedro Nunes 3. 265 098 600. A partir de 140€ (época baixa) ou 250€ (época alta)

