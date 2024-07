Este é o novo hotel de que toda a gente fala em Espanha

Acabou de abrir em Madrid o primeiro hotel da categoria Meliá Collection da Península Ibérica. Mas esse não é o único marco (grande marco) da Casa de las Artes Meliá Collection, uma das inaugurações mais aguardadas do ano. Porque, embora possa parecer mais um alojamento, erigido num local único do bairro das Letras, é de uma jóia que estamos a falar – tal e qual como uma catedral. Sem exagero.

Para além dos seus quartos cheios de glamour e sofisticação, da sua sala de cinema inspirada nas screening rooms dos anos 1950, de uma biblioteca ou da sua piscina termal, possivelmente um dos espaços mais celebrados pelos viajantes que procuram relaxar e desligar do dia-a-dia, todos os olhos estão postos no restaurante Maché (inspirado numa das mais plásticas das artes). Não tanto pelo menu (sabendo que “para a Meliá Collection, a gastronomia é sempre um dos pilares-chave de cada uma das suas inaugurações”) mas pelo lugar onde se encontra.

Casa de las Siete Artes Meliá Collection. Madrid

O segredo mais bem guardado do novo hotel de Madrid

Ocupa o antigo edifício da Associação de Caminhos de Ferro Espanhóis. Um salão de tectos altos, altíssimos, com vitrais que nos levam até ao início do século XX, altura em que os Irmãos Maumejean chegaram a Madrid para criarem a sua grande oficina de vitrais artesanais, e se tornarem fornecedores oficiais da Casa Real e responsáveis pelos vitrais de alguns dos edifícios mais emblemáticos da cidade: o Banco de Espanha, a Catedral de Almudena, o Hotel Palace... e agora a Casa de las Artes.

Casa de las Siete Artes Meliá Collection. Madrid

Não é apenas um hotel. É uma jóia que homenageia as sete artes, através da decoração (desenvolvida por Álvaro Sans, arquitecto, e Adriana Sans, designer de interiores, do estúdio ASAH e da Meliá Hotels International) e da programação cultural: workshops, exposições temporárias, ciclos de cinema... Um lugar que não deve passar despercebido a nenhum hóspede nem viajante com vontade de dormir num lugar diferente. Uma ode às Belas Artes no coração do bairro que homenageia o Século de Ouro da literatura espanhola.

