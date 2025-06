Está a acontecer um Festival de Francesinhas no Seixal

Tradicionais, feitas no forno a lenha, vegetarianas e veganas: estas são as variedades de francesinhas que pode experimentar no Festival das Francesinhas no Seixal. A quinta edição deste evento está a acontecer no Jardim do Fogueteiro desde 13 de Junho e dura até dia 22, com três restaurantes a servirem a mais famosa sanduíche do Porto.

Os restaurantes presentes no Seixal são o Alicantina, o Alfândega Douro, que se destaca pela cozinha em forno a lenha, e o Santa Francesinha, que propõe uma francesinha 100% vegan, com bifinhos de seitan, enchidos vegetais e cogumelos portobello. Estes mesmos três participantes tinham estado recentemente no Festival de Francesinhas do Arco do Cego.

No Seixal, a degustação de francesinhas faz-se ao almoço entre as 12.00 às 15.00, e ao jantar entre as 19.00 e as 22.30. Não se paga entrada.

R. Pinho Leal (Amora). 13 Jun-22 Jun (Sex-Dom) 12.00-15.00, 19.00-22.30. Entrada livre

