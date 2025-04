A Doca da Marinha e o Carmo Rooftop voltam a ser as salas de cinema ao ar livre do projecto Cine Society. A primeira sessão está marcada para 10 de Maio, dia em que será exibido Asteroid City (2023), de Wes Anderson.

Apesar de ainda termos as nuvens a empatar o azul do céu, as programações de cinema ao ar livre começam a espreitar, quais raios de sol. Além do Black Cat Cinema, também o Cine Society abriu as bilheteiras online da programação que se irá prolongar por vários meses, entre Maio e Outubro.

Se a ficção científica de Asteroid City inaugura o calendário, são muitos os géneros e décadas das produções em cartaz. De clássicos como O Feiticeiro de Oz (1939) ou Casablanca (1942) a títulos que se destacaram na última edição dos Óscares, como Ainda Estou Aqui e A Verdadeira Dor.

Da década de 1980, destaque para E.T. - Extraterrestre, Os Goonies, O Rei dos Gazeteiros, Dança Comigo ou Footloose; e no campeonato dos incontornáveis dos anos 1990, serão exibidos Thelma e Louise (1991) ou Clube de Combate (1999).

Há ainda filmes fresquinhos: Mickey 17 (2025), por exemplo, faz parte do cardápio. O cinema ao ar livre do Cine Society termina a 16 de Outubro, com Taxi Driver (1976), de Martin Scorsese. A programação completa está disponível no site do Cine Society.

Doca da Marinha/ Carmo Rooftop. De 10 de Maio a 16 de Outubro. Bilhetes: 14,50€

