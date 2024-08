Está a planear andar de comboio em Agosto? Há greve até ao final do mês

A CP – Comboios de Portugal chegou a acordo, no mês passado, com 11 sindicatos, tendo sido desconvocada uma greve prevista para essa altura, mas duas estruturas sindicais não concordaram com o que foi apresentado. Anunciada uma paralisação entre 9 e 31 de Agosto, prevêem-se perturbações pontuais na circulação, com especial incidência no dia 15 de Agosto.

Em Julho, a Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações anunciou ter sido alcançado um acordo de princípio para aumentos salariais e regulamentação de carreiras. Segundo o Ministério das Infra-Estruturas, este acordo deu “resposta a reivindicações dos trabalhadores”, permitindo suspender uma greve que “teria forte impacto negativo na circulação de comboios e na vida dos cidadãos”. Mas, ao que parece, afinal não houve consenso.

“Informamos que, por motivo de greve convocada pelos sindicatos SINFB [Sindicato Independente Nacional dos Ferroviários] e STMEFE [Sindicato dos Trabalhadores do Metro e Ferroviários], entre os dias 9 e 31 de Agosto de 2024, prevêem-se perturbações pontuais na circulação, podendo ser mais acentuadas no dia 15 de Agosto”, lê-se no site da transportadora.

Em declarações à Lusa, António Pereira, do SINFB, explicou que estão a lutar pela majoração das carreiras. “A empresa quer dar-nos mais trabalho com o mesmo dinheiro e nós não aceitamos de maneira nenhuma”, afirmou, avançando ainda que, no dia 15 de Agosto, a paralisação será de 24 horas e irá afectar o trabalho das oficinas da CP, uma vez que a manutenção dos comboios não será feita.

