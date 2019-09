Está aberta a escola do rock do Hard Rock Café Lisboa

Aprender a história do rock, assistir a vídeos de música e realizar um quiz, são algumas das atividades que esta escola do rock lhe proporcionará.

Na Escola Hard Rock os alunos terão a oportunidade de ficar a conhecer de forma lúdica e educativa a história deste emblemático café, para além de diversas curiosidades do mundo da música nacional e internacional. O programa é criado a partir dos quatro lemas da marca: “Love All Serve All”, “All is One”, “Take Time to Be Kind” e “Save the Planet”.

Cada aula está dividida em duas partes: uma para aprender a história da música e dos seus músicos e outra para falar do poder aglutinador do rock. No final, há um quiz para testar os novos conhecimentos.

Cada aula tem um custo de 10€ por pessoa, com almoço incluído e pode ser dada em português ou inglês. No final será entregue um certificado na disciplina de rock n’roll. Mas a participação é restrita a escolas – eis uma ideia para uma visita de estudo diferente. O programa está disponível durante todo o ano lectivo, de segunda a sexta feira, com horários disponíveis entre as 9.00, 9.30, 10.00 e 10.30.

A cadeia americana, com cafés espalhados por vários locais do globo, é composta por mais 88.000 peças de artistas icónicos do mundo da música, tendo sido também o ponto de encontro de músicos e bandas como Eric Clapton, Pete Townshend, Rolling Stones ou The Beatles.

Hard Rock Cafe Lisboa- Av. da Liberdade 2. Seg-Sex 9.00, 9.30, 10.00, 10.30

+ MAAT celebra três anos com visitas, oficinas e concerto de Legendary Tigerman