Está aberto o concurso para o hino das Marchas Populares

O concurso para o próximo hino das Marchas Populares de Lisboa já abriu. A cidade de Lisboa e o Parque Mayer devem ser a inspiração para a canção que acompanhará todos os participantes no desfile da Avenida da Liberdade, na noite de Santo António.

De acordo com o regulamento, podem participar todos os maiores de idade residentes em Portugal, individual ou colectivamente. A música tem de ter no máximo quatro minutos e ser em língua portuguesa. A originalidade literária e musical dos autores da composição vencedora é premiada com 5.500 euros. O júri do concurso, três elementos nomeados por despacho do Vereador da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa, ainda não foi divulgado.

O concurso "Grande Marcha de Lisboa 2023" é uma iniciativa conjunta da Câmara Municipal de Lisboa e da EGEAC – Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural. As candidaturas estão abertas até 22 de Fevereiro.

