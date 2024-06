Esta Amálgama junta música e artes visuais em Sintra

A Feira Amálgama está de volta. No próximo dia 30 de Junho, entre as 14.00 e as 21.00, o Mercado da Serra das Minas, em Sintra, terá mais de 20 bancas de artistas, artesãos e criativos emergentes das mais diversas áreas, como literatura, artesanato, ourivesaria, artes visuais e gráficas.

Entre os nomes já confirmados para esta segunda edição, encontra-se o da ceramista Mariana Espadaneira, da ilustradora Ileana Rovetta, da artista multidisciplinar Filipa Alfama, da designer Emma Make, da pintora e ilustradora Sara Tanganho, do ilustrador Plant Boy, do projecto independente Jornal S/Título e do Colectivo Mosca, entre muitos outros.

Já a música ficará a cargo do duo de Mem Martins Avan Gra, a estrear-se em formato de DJ Set. “Cru, do arquivo para o P.A. e algum vinil à mistura”, prometem.

O evento, de entrada livre, é organizado pela Claraboia, uma associação cultural dedicada a promover artistas jovens e emergentes. Nascida em 2020, procura criar uma oferta cultural de arte emergente no concelho de Sintra.

Mercado da Serra das Minas, Rio de Moura. 30 Jun, Dom 14.00-21.00. Entrada livre

