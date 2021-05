Esta app promove entregas sustentáveis entre vizinhos

Já pensou como poderia aproveitar os seus trajectos diários ou tempos livres para entregar as compras de outras pessoas e ganhar dinheiro por isso? É exactamente esta a proposta da Shopopop, que quer revolucionar os habituais serviços de entregas ao domicílio, ao mesmo tempo que contribui para a redução de CO2 nas cidades. A ideia é que qualquer pessoa possa ser estafeta, mas o serviço ainda só está disponível em Lisboa, Montijo e Setúbal.

“Esta é uma plataforma de entregas que incentiva o estabelecimento de laços entre vizinhos, devolvendo o sentido de comunidade às cidades”, afirma em comunicado João Sanches, Country Manager da Shopopop em Portugal “Em França, 20% dos supermercados já oferecem entregas colaborativas. Será interessante ver o quão rápido alcançaremos esta penetração nos novos países.” Mas, afinal, como é que funciona?

Se quiser fazer parte da comunidade dos chamados “shoppers” (estafetas particulares), terá de realizar um registo pessoal e estar atento às entregas disponíveis perto da localização pretendida. Depois é reservar a entrega, ir buscar as respectivas encomendas e levá-las ao cliente. No final, recebe automaticamente uma gratificação a partir de 3,50€, que poderá transferir para a sua conta.

Desde o seu lançamento, em 2016, que a francesa Shopopop já acumulou 1400 parceiros com uma forte presença nas maiores cadeias de grande distribuição, como Intermarché e Auchan, contabilizando cerca de 130 mil entregas mensais. Actualmente, encontra-se presente também em Itália, Bélgica e Portugal. O sucesso do modelo deriva do crescimento esperado do e-commerce para os próximos anos, que foi amplamente potencializado pela pandemia de Covid-19.

