Esta campanha quer ajudar a salvar as salas de concertos europeias

À medida que o Inverno se aproxima, os casos de coronavírus parecem estar a aumentar. Com uma segunda vaga a assolar a Europa, muitas salas de concertos vão continuar fechadas. Para as ajudar a fazer face às dificuldades financeiras causadas pelas restrições e encerramento impostos, a TicketSwap (mercado para troca de bilhetes), a COSIMO (que junta empresas a projectos culturais e criativos) e a GoFundMe (maior plataforma social de angariação de fundos do mundo) juntaram-se para lançar a campanha europeia Local Legends, que abrange 14 países, incluindo Portugal.

“Qualquer um pode encontrar a campanha GoFundMe em prol das salas de espectáculos da sua área, quer seja um clube, uma sala de concerto, um bar de jazz ou uma arena, e doar um montante à sua escolha para ajudar os negócios locais a manter-se à tona durante este período difícil”, lê-se em comunicado de imprensa. “O objectivo é manter estes espaços, grandes e pequenos, a funcionar e contribuir para a comunidade.” Mas, caso não encontre nenhuma campanha de angariação de fundos a favor das salas de espectáculos da sua área, também é possível começar a suas próprias campanhas solidárias.

O director internacional da GoFundMe, John Coventry, lembra ainda, na mesma nota informativa, que as salas de concerto são uma parte fundamental das comunidades locais, quer pelo carácter que acrescentam quer pela sua relevância económica. “A perda destas salas terá consequências inimagináveis para a subsistência e um impacto profundamente prejudicial na vida cultural de dezenas de milhões de pessoas.”

Esta campanha – que abrange Portugal, Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Irlanda, Itália, Noruega, Países Baixos, Reino Unido e Suécia – também conta com o apoio da The Night Time Industry Association, da The Music Venues Trust e da Association for Electronic Music.

