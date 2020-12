Esta campanha solidária vende merchandising de eventos cancelados

A Uncancel Collection reúne merchandising dos espectáculos, festivais e eventos que, por causa da pandemia, nunca chegaram a acontecer. A receita deste projecto solidário, promovido pela agência Stream and Tough Guy, reverte na íntegra para a União Audiovisual e os milhares de profissionais do sector, através da conversão em cartões alimentares.

“[A iniciativa] nasce da vontade de um conjunto de entidades em ajudar, em regime pro bono, quem as ajuda, ano após ano, a pôr de pé os eventos a que todos nos habituámos a ir”, lê-se na plataforma, criada em parceria com a H2N, Nossa e Corpcom, que conta ainda com o apoio de várias marcas, produtores e promotores.

Aberta até 15 de Dezembro, a loja online tem em stock vários artigos de festivais, do Rock in Rio ao Meo Sudoeste, e de eventos promovidos por algumas marcas. Do lado dos artistas, há merchandising dos Da Weasel. Mas há sempre espaço para mais. Se as marcas se quiserem juntar à iniciativa, podem fazê-lo com merchandising de eventos que tenham sido cancelados, juntando-se então a este movimento de apoio aos profissionais da indústria audiovisual, que se encontram há vários meses sem trabalho.

Quem não quer nenhum dos artigos à venda, mas quer ajudar na mesma, pode adquirir a t-shirt virtual da Uncancel Collection (5€). Além de contribuir com um donativo directo, terá direito a um kit de três ficheiros digitais, para descarregar e partilhar nas redes sociais, divulgando e sensibilizando para a causa, ou até para estampar a sua própria t-shirt.

