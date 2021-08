Esta carrinha mostra videoarte portuguesa pela estrada fora

A viagem começa esta quarta-feira, 18 de Agosto, a partir do espaço ¡esta és una plaza!, em Madrid. Mas o projecto Loops em Movimento, que prevê a apresentação de videoarte portuguesa “on the road”, tem passagem marcada para Oeiras e Lisboa.

Em Portugal, as sessões têm início às 21.30, no Jardim Municipal de Paço de Arcos (Sex 20), no centro histórico da vila de Oeiras (Sáb 21) e no acesso principal do Centro Cultural de Belém, em Lisboa (Dom 22 e Seg 23).

A programação inclui a exibição de O Retrato de Ulisses, de João Cristóvão Leitão, vencedor do Prémio do Júri do Loops.Lisboa de 2015; Zootrópio, de Tiago Rosa-Rosso, que recebeu a mesma distinção em 2016; Aquela velha questão do som e da imagem, de João Bento, premiado em 2018; Período Azul, de Mané; e Pandopticon, de Eunice Artur e agendas obscuras, seleccionado na primeira Open Call internacional do Loops.Expanded.

Esta intervenção de pequena escala, adaptada ao contexto de distanciamento social provocado pela pandemia de Covid-19, foi pensada para proporcionar “uma experiência relacional com a videoarte num ambiente de transição a céu aberto, retirando as obras do ambiente expositivo e levando-as ao encontro da audiência nas ruas e em ambientes públicos”. A curadoria esteve a cargo de Alisson Avila e Irit Batsry (Loops.Lisboa), mARIO cRU (Proyector) e António Cámara Manuel (Duplacena).

O Loops.Expanded, rede internacional criada pela Loops.Lisboa em 2019, também já está com a sua Open Call 2021-2022 aberta para submissões até ao final de Agosto. Para mais informações, basta consultar o site do projecto.

