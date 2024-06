Esta cidade é o principal destino de turismo sustentável da Europa

Muitos destinos estão a tentar fomentar um turismo mais sustentável. Alguns deles estão mesmo a desviar os visitantes de pontos turísticos superlotados para regiões menos visitadas; outros estão a adoptar abordagens, digamos, mais criativas.

Mas há uma cidade em particular que está a liderar o caminho na Europa. Um novo estudo da The Data Appeal Co avaliou nove grandes cidades europeias – Paris, Viena, Amesterdão, Roma, Dublin, Londres, Copenhaga, Madrid e Berlim – para revelar que a capital espanhola é o principal destino de turismo sustentável do continente.

A análise de “cidades e turismo sustentáveis”, baseada no Sistema Europeu de Indicadores de Turismo da Comissão Europeia, destaca Madrid pela sua abordagem abrangente à sustentabilidade. Com uma avaliação dividida por quatro categorias, a cidade teve uma pontuação média de 77 em 100.

Madrid teve um bom desempenho na gestão do destino com 91 pontos (Viena ganhou esta categoria), no aspecto sociocultural com 78 pontos (Roma ganhou esta categoria) e no turismo excessivo com 74 pontos (apenas atrás de Paris).

A classificação também considerou factores como ambiente cultural, áreas verdes urbanas, qualidade do transporte público e inclusão da comunidade LGBTQ+, bem como iniciativas para reduzir a poluição e a renovação das frotas de autocarros, tal como foi feito em Madrid.

+ É oficial: estas são as melhores universidades do mundo para 2025