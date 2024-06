A qualidade de vida é um critério importante a considerar quando se decide classificar as melhores cidades do mundo. Mas o que é exactamente a qualidade de vida, e como pode ser avaliada?

Bem, pode ser muita coisa, desde a facilidade em percorrer a cidade a quão bem ela cheira. O novo Global Cities Index de 2024 da Oxford Economics optou por analisar seis indicadores: esperança média de vida, rendimento por pessoa, igualdade de rendimentos, locais de diversão e culturais, velocidade da internet e despesas com a habitação.

A cidade que conseguiu a melhor pontuação foi Grenoble, em França. A "capital dos Alpes" obteve uma impressionante pontuação de 100 em 100 e é conhecida por ser um popular destino de caminhadas, bem como um respeitado centro de pesquisa científica.

Em segundo lugar está a única entrada não europeia: Camberra, a capital australiana. A Suíça reivindica não só o terceiro lugar com Berna, mas também o quinto com a Basileia e o oitavo com Zurique (que, coincidentemente, é a cidade com melhor pontuação no mundo em termos de tecnologia, serviços e infraestruturas).

Estas são as 10 melhores cidades do mundo em termos de qualidade de vida:

Grenoble, França Camberra, Austrália Berna, Suíça Bergen, Noruega Basileia, Suíça Luxemburgo, Luxemburgo Reykjavik, Islândia Zurique, Suíça Gent, Bélgica Nantes, França

O índice também classifica as melhores cidades do mundo em termos de economia, capital humano ou ambiente. Para ler mais detalhes sobre o estudo, é aqui.

+ É oficial: Lisboa é a segunda cidade europeia mais stressante para conduzir

+ “A morrer do seu sucesso”. Assim é vista Lisboa pelo ‘El País’