Esta conferência gratuita na Culturgest quer “descodificar a IA generativa”

Com a inteligência artificial nas bocas do mundo, a Culturgest abre portas a uma conferência gratuita sobre o tema.

A 14.ª edição da Q-Day Conference, promovida pela empresa tecnológica multinacional Quidgest, é dedicada à chamada “IA generativa”, um sistema de inteligência artificial capaz de gerar texto, imagens ou outros tipos de conteúdo em resposta a solicitações feitas em linguagem comum. O evento, que conta com o “alto patrocínio” do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está marcado para 19 de Setembro, às 09.30, na Culturgest, a partir de onde também se fará transmissão ao vivo para quem quiser participar online. A entrada é livre: basta inscrever-se no site do evento.

“Para a Quidgest, pioneira na utilização de IA para a criação automática de software, este é muito mais do que o tema que marca a agenda de 2023. É o resultado dos esforços pioneiros de peritos, equipas e organizações, que trabalham nesta área há décadas e assistem hoje ao despertar de uma nova era para onde convergem abordagens algorítmicas, poder computacional e novas formas de criatividade, colaboração e inovação sem precedentes”, lê-se num comunicado da organização.

O objectivo é dar a conhecer a perspectiva de especialistas acerca dos “novos horizontes tecnológicos e de transformação digital em áreas como o serviço público, a educação, os cuidados de saúde, a banca, o retalho, a logística, a energia, as telecomunicações ou o marketing”. Em debate, estará um futuro no qual a competição pelo talento não se travará entre humanos e máquinas, mas entre profissionais que saibam ou não fazer uso das novas ferramentas ao seu dispor, quer seja para criar soluções digitais inovadoras, para produzir novas formas de arte ou para impulsionar a investigação científica.

Entre os oradores confirmados, contam-se nomes como Ana Pimentel (jornalista e autora do livro Unicórnios Portugueses), Pedro Oliveira (reitor da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa) e Bernardo Ferreira (especialista em Marketing Digital e e-Commerce).

O programa, que arranca pelas 09.30, inclui quatro painéis temáticos. O primeiro, “Mudança Positiva com Consciência Global”, vai focar-se no potencial de resposta da IA aos desafios globais mais urgentes, na promoção da inclusão e no fomento da inovação sustentável. Já o segundo, marcado para as 11.00, procura falar-nos de “Uma Nova Geração de Serviços Públicos”, isto é, sobre a forma como a IA generativa é capaz de levar a uma melhor prestação de serviços aos cidadãos e permitir operações governamentais mais eficientes e eficazes.

À tarde, pelas 14.30, o painel “Transformar os Negócios e Ampliar o Sucesso” convida a uma conversa sobre histórias de sucesso e conselhos práticos de especialistas, que vão partilhar em primeira mão quais os benefícios tangíveis da integração da IA generativa nas operações de negócio. Por último, o painel das 16.30, “Reinventar o Futuro do Trabalho e das Competências”, explora a forma como a IA generativa está, por um lado, a transformar as competências, funções e responsabilidades tradicionais; e, por outro, a criar novas oportunidades de negócio.

Culturgest. Ter 19. 09.30. Entrada livre, mediante inscrição

