Está de volta a competição do Tik Tok que dá dinheiro aos vencedores e os leva a Cannes

Estão abertas as inscrições para a #TikTokShortFilm, competição que no ano passado premiou a curta ‘(Nós) na Cabeça’, dos portugueses Madalena Aragão e Lucas Dutra.

É uma rede social feita de vídeos e, pelo terceiro ano consecutivo, lança um desafio à navegação para a criação de vídeos mais ligados à sétima arte. Chama-se #TikTokShortFilm, é lançado em parceria com o Festival de Cannes, e deu o pontapé de saída para a sua terceira edição, com inscrições abertas de 21 de Fevereiro até 15 de Março.

Na passada edição, a curta-metragem portuguesa (Nós) na Cabeça, sobre uma jovem que sofre de esquizofrenia, venceu o prémio para Melhor Argumento, uma produção da autoria da actriz portuguesa Madalena Aragão (Morangos com Açúcar) e do actor e também realizador Lucas Dutra (Contado por Mulheres), que venceram o Prémio Revelação nos Globos de Ouro, os portugueses, da SIC. O prémio em Cannes já valeu a Dutra o convite para a realização de #NaWeb, um conjunto de curtas-metragens com personagens da nova temporada de Morangos com Açúcar, disponíveis no clube da série, apenas acessível a assinantes. Mas não custa nada ver a curta-metragem premiada:

Portanto, quem quiser tentar a sua sorte terá de carregar uma curta-metragem (com mais de um minuto de duração) na rede social usando o hashtag #TikTokShortFilm. Depois um júri irá escolher os vencedores em três categorias: Grande Vencedor (10 mil euros), Melhor Realização e Melhor Argumento (ambos com um prémio de 5 mil euros), que serão convidados a apresentar o seu trabalho e receber os prémios durante a cerimónia #TikTokShortFilm que terá lugar em Cannes (França), no âmbito da 77.ª edição do Festival de Cannes, no próximo mês de Maio. As inscrições começam aqui.

