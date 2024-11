Esta é para ficar! Fashion Clinic abre loja dedicada à casa

Há coisa de um ano, a cidade babava para cima de praticamente todos os objectos que recheavam a Fashion Clinic Home, uma pop up em plena Avenida da Liberdade, com a qual o Grupo Amorim Luxury testou as águas dos interiores de luxo na cidade. Entretanto, o espaço deu lugar a uma Fashion Clinic novinha em folha, exclusivamente dedicada à moda feminina, deixando vago o piso de cima, uma espécie de ante-câmara do restaurante JNcQUOI Ásia, do mesmo grupo. E é precisamente aí, à distância de um lance de escadas, que acaba de abrir a nova loja focada no mobiliário e na decoração. Com uma diferença: esta não é pop up, veio para ficar.

Com um pé no maximalismo que já havia marcado o espaço anterior, a nova Fashion Clinic Home é resultado de uma curadoria que combina as últimas tendências no universo da decoração com uma selecção de peças e marcas que testemunham o perpetuar do saber fazer artesanal. Vejam-se os exemplos das portuguesas Bordallo Pinheiro e Leitão & Irmão, ou das porcelanas da Ginori 1735, dos jogos de tabuleiro da Hector Saxe Paris e das velas Diptyque.

São mais de 30 as marcas quem vêm agora ocupar parte deste primeiro andar na Avenida de forma permanente. Além da decoração, a nova Fashion Clinic Home expõe algumas propostas de mobiliário. Entre elas, encontramos a dinamarquesa Sika-Design, a tunisina Tinja, e a Maison des Vacances, especialista em sofás.

Avenida da Liberdade, 144, 1.º andar (Avenida). Seg-Sáb 10.00-23.00, Dom 12.00-20.00

