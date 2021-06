Esta exposição virtual dá voz aos refugiados através da arte

A associação portuguesa Humanity on the Move convidou artistas e refugiados a redescobrir o espaço comum entre a arte e os direitos humanos.

A exposição virtual “Untold”, a primeira iniciativa no âmbito do projecto “Breaking Borders Through Art”, une mais de 150 participantes de 15 países, entre refugiados, requerentes de asilo e artistas. O mérito é da associação portuguesa Humanity on The Move, que quer dignificar a experiência humana dos migrantes forçados ao dar voz às suas histórias.

“A arte dignifica a experiência humana ao dar voz a pensamentos e sentimentos, o que desencadeia o reconhecimento da própria humanidade e, portanto, a contemplação da nossa humanidade colectiva”, afirma Rosário Frada, uma das fundadoras da Humanity on The Move. “Ao juntarmos artistas e migrantes, estamos a desenvolver obras de arte como produto de uma conexão significativa entre eles, combatendo o preconceito e as barreiras imaginárias que nos separam.”

Apesar de a associação estar já a planear exposições físicas, fazer uma primeira exposição de forma virtual permite que todos os participantes, incluindo refugiados e requerentes de asilo espalhados pela Europa, consigam ver as suas histórias retratadas. Entre as mais de 70 obras de arte expostas, vai ser possível encontrar pinturas, mas também música e esculturas. Rita Andrade, Filipa Saavedra, Ana Macedo e Simão Sousa Branca são alguns dos artistas presentes.

A galeria virtual em cenário 3D, realizada em parceria com a associação cultural this is astro, estará disponível na plataforma ART.SPACES a partir de sexta-feira, 18 de Junho, durante dois meses. Os visitantes são incentivados a deixar algum comentário ou mensagem a um migrante ou artista através das redes sociais da HOM, como o Instagram e o Facebook.

