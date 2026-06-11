Esta família veio do "fim do mundo" e abriu um café com especialidades argentinas

Naturais de Ushuaia, no sul da Argentina, Tamara Mauer e a família abriram o Consentido, um café de pequeno-almoço e brunch. Os doces do país-natal e as empanadas são as estrelas da casa.

Tamara Mauer é natural do “fim do mundo”. É assim que é conhecida a cidade de Ushuaia, que fica na região da Terra do Fogo, na Patagónia argentina. Foi de lá que chegou a designer gráfica e de interiores há dez anos. Primeiro morou em Espanha, depois, na pandemia, mudou-se para Portugal. Nessa mesma altura, em 2021, chegaram também os pais, que se juntaram a Tamara e à sua irmã, que já vivia cá com o marido. O Consentido, na Rua do Poço dos Negros, nasceu depois de todas estas chegadas. É um verdadeiro negócio familiar com especialidades argentinas, pequeno-almoço e brunch.

Apesar de ser Tamara Mauer que encontramos atrás do balcão, pronta a receber-nos, não partiu dela a vontade de abrir um café. “A minha mãe é pasteleira há 40 anos”, começa por contar. “Sempre teve o sonho de ter um café. Com o tempo, fomos conhecendo mais pessoas, e surgiu a oportunidade para abrir um espaço”, diz a designer. A mãe é a cozinheira; o pai, reformado, e a irmã ajudam na cozinha; Tamara e o cunhado – que foi um dos responsáveis por trazer o The Coffee (cadeia com 11 espaços só em Lisboa) para a Europa – tomam conta do resto.

“O nosso objectivo era criar uma comunidade. Já fizemos eventos com argentinos e também somos amigos dos vizinhos da zona, o que é importante para nós. Temos outros brunches nesta rua, mas os vizinhos não vão lá. Vão à tasca portuguesa de sempre. E tivemos sorte, porque eles também vêm aqui”, refere Tamara. “Na última quarta-feira, no dia da greve geral, tivemos aqui o aniversário de uma vizinha, que mora ali na esquina. Depois temos o Abel, um senhor de 80 anos que vem, todas as manhãs, tomar café. Ficamos contentes por nos terem recebido bem”, continua.

Rita Chantre

RITACHANTRE

O Consentido abriu em Julho de 2025, após cerca de um ano de remodelações. Foi tudo feito pela família Mauer, desde pintar as paredes, instalar a iluminação ou construir os bancos do andar de cima, mais recatado, ideal para quem quer trabalhar ou ler um livro. A decoração, confortável e repleta de elementos coloridos e divertidos, foi pensada por Tamara. Alguns dos quadros pendurados nas paredes, como aqueles em que figuram os animais de estimação da família a envergar trajes formais e que estão na casa de banho, foram até desenhados por ela.

Tudo foi concebido na lógica de “me gusta, lo quiero, lo tengo”. “Em espanhol, ‘consentido’ significa mimado, ou seja, ‘eu quero, eu tenho’. Então, se as pessoas vierem e quiserem algo que não há, nós fazemos. Sempre que pudermos fazer ou ajudar no que for, é isso que fazemos”, explica a responsável, mencionando que, além de acolher eventos, o espaço é uma espécie de biblioteca. No piso de cima há dois móveis onde estão alguns livros que as pessoas podem ler no local ou levar para casa. Se quiserem deixar livros no café também podem – alguns clientes já trouxeram caixas cheias.

Rita Chantre Tosta de tomate, empanada de frango, wrap de frango, laranja espresso e matcha grenadine tonic

Rita Chantre Alfajor argentino

A carta tem influências argentinas, mas prioriza os produtos portugueses. O café é da Torra, o chá e matcha da Companhia Portugueza do Chá, a cerveja artesanal da marca alentejana Barona, e a kombucha d’Aquela Kombucha. Há sumos naturais, refrigerantes, vinho a copo, e várias bebidas com café – destaque para o laranja espresso (4,80€), que junta café e sumo de laranja natural, e para o matcha granadine tonic (5€), com matcha, água tónica e romã.

Na comida, há desde tosta de abacate (10,70€) ou de tomate com queijo creme com cebolinho (8,70€) a pratos mais compostos, como o Consentido Savory (10,30€), que leva bacon, feijão em molho de tomate, ovos mexidos, pão massa mãe torrado, rodelas de tomate e manteiga. Há também sopa (5,50€) e salada (7,30€), que mudam diariamente, e wraps de frango (8,60€) ou de atum (8,80€). Nos pratos de pequeno-almoço temos ainda taças de iogurte com granola e fruta (6,40€) e papas de aveia (6,80€).

Rita Chantre Tarte de coco e doce de leite

As empanadas (3,50€), que costumam ser de carne ou, por vezes, de tomate e queijo, e a pastelaria argentina, como a tarte de coco e doce de leite (3,20€), a tarte de ricota (3,20€) e os alfajores argentinos (2€), doce típico de farinha, mel e nozes, são as estrelas da casa. O crumble de maçã com gelado (4,80€), a french toast normal ou de tiramisù (6,20€ e 6,90€, respectivamente) não ficam atrás. É tudo feito no Consentido, menos os pastéis de nata, os muffins e o pão.

Não há planos de expansão, conta-nos Tamara, apenas vontade de contratar mais pessoal, para que o café possa abrir todos os dias.

Rua do Poço dos Negros, 119 (Santos). Ter-Dom 09.00-18.00

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