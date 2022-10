Esta festa vai pôr shots gelados a rolar por Lisboa durante dois dias

É a primeira festa em nome próprio da marca alemã Jägermeister e vai acontecer sobre rodas na zona ribeirinha, entre o Cais do Sodré e Algés, nos dias 14 e 15 de Outubro. Além de shots gelados feitos com a marca de licor, a programação inclui música, animação e a presença de convidados especiais. A entrada é livre, mas limitada à lotação disponível.

Os cabeças de cartaz desta festa vão ser os DJs André Henriques e Pedro Garrido, que se vão revezar nas noites do evento, mas não estarão sozinhos. O repórter da TVI Gonçalo Roque vai juntar-se como anfitrião à cantora Favela Lacroix. Em cada noite, haverá duas viagens de uma hora cada, com as partidas marcadas para as 23.00 e as 00.00 a partir do estacionamento nas traseiras da estação de comboios do Cais do Sodré.

Se quiser participar, só tem de se inscrever online. As viagens são gratuitas, mas têm uma lotação máxima de 60 pessoas, pelo que o melhor é não deixar a reserva do seu lugar para a última.

Ponto de partida: Cais do Sodré. 14-15 Out, Sex-Sáb 23.00/00.00. Grátis, mas limitado à lotação disponível.

