Esta ilha espanhola poderá multar turistas até 3000€ por fumarem cigarros electrónicos ou ouvirem música nas praias

A Gran Canária é uma das ilhas mais populares do arquipélago das Canárias e, segundo o nosso guia local, é a melhor escolha para quem procura cultura indígena e atracções urbanas – para além de paisagens deslumbrantes e, naturalmente, das praias.

No entanto, os elevados níveis de turismo têm tido um impacto negativo na vida dos residentes e no meio ambiente da ilha. Como resposta, foi agora anunciada uma série de novas regras de conduta.

De acordo com o jornal Canarian Weekly, as novas normas aplicam-se à zona costeira de Agaete, em Gran Canária, abrangendo passeios marítimos, praias e outras áreas litorais.

Entre as proibições estão o acto de fumar ou utilizar cigarros electrónicos nas praias, bem como ouvir música em volume elevado. Está igualmente vedado cozinhar ou fazer churrascos em espaços públicos, bloquear o acesso a caminhos, recolher conchas ou rochas e praticar actos sexuais – algo que, convenhamos, ninguém precisa de presenciar.

Estas medidas têm como objectivo melhorar a convivência entre turistas e residentes, além de proteger o delicado ecossistema de Gran Canária. A ilha possui um microclima próprio, com as dunas de Maspalomas no sul, os picos frescos junto à cratera de Tejeda no centro, e os vales tropicais como o de Agaete no norte – um património que merece ser preservado.

Quem optar por ignorar as novas regras poderá incorrer numa multa bastante elevada. Segundo o jornal Express, infracções leves poderão ser penalizadas com coimas entre 29€ e 735€, enquanto infracções mais graves poderão chegar aos 736€ a 1470€. O valor máximo que um turista poderá ter de pagar pode chegar a uns assustadores 3000€.

Mais sobre o excesso de turismo em Espanha

Espanha recebeu uns impressionantes 94 milhões de visitantes em 2024, e estas novas regras em Gran Canária são apenas uma entre várias políticas adoptadas para controlar o número e o comportamento dos visitantes. Por exemplo, recentemente noticiámos as novas regras de viagem por todo o país – desde fazer check-in num Airbnb a alugar um carro.

