Esta ilha foi eleita o país mais seguro do mundo para onde viajar em 2025

Cada país foi avaliado com base em 35 critérios diferentes, e a Islândia voltou a liderar o ranking. Portugal não ficou mal no retrato.

Sim, a Islândia é conhecida pelas suas paisagens deslumbrantes e melancólicas, com picos vulcânicos, praias de areia negra e cascatas de cortar a respiração. Mas também é famosa por ser um dos países mais seguros do mundo. E agora, esta ilha nórdica volta a ocupar o primeiro lugar num ranking anual dos destinos de viagem menos perigosos do planeta.

O site de comparação de preços HelloSafe publica anualmente o seu índice de segurança em viagens, baseado em 35 factores, agrupados nas seguintes categorias: violência na sociedade, envolvimento em conflitos armados, infra-estruturas de saúde, militarização e ocorrência de desastres naturais.

A Islândia obteve a pontuação mais baixa de todas, tornando-se, assim, o país mais seguro do mundo para os viajantes neste momento. Costuma também liderar outros rankings de segurança, como o Global Peace Index. Mas, afinal, o que torna a Islândia tão segura? Bem, tem uma taxa de criminalidade extremamente baixa, o que é reforçado por um forte sentido de comunidade e por uma população feliz (foi classificada como o terceiro país mais feliz do mundo no início deste ano).

O pódio é completado por Singapura e pela Dinamarca, e nada menos do que 12 dos 15 países mais seguros do mundo situam-se na Europa – Portugal incluído. Continue a ler para descobrir quais são.

Estes são os 15 países mais seguros para viajar em 2025

Islândia Singapura Dinamarca Áustria Suíça Chéquia Eslovénia Finlândia Irlanda Hungria Butão Qatar Eslováquia Estónia Portugal

