Esta instalação é um convite à brincadeira e a “sair da linha”

Brincar é uma forma de descobrir o mundo e de nos relacionarmos com ele. Mas não raras vezes quanto mais velhos, menos brincamos, e mais focados em produzir estamos. Acontece que a brincadeira é importante mesmo na idade adulta. Permite-nos, por exemplo, abandonar convenções de comportamento e sermos mais curiosos e criativos. É esse o convite feito pela bailarina e coreógrafa Marta Cerqueira com Over Our Heads, uma instalação com aspectos coreográficos e dinâmicos, que as famílias (com ou sem miúdos) vão ter oportunidade de explorar na Culturgest, no sábado, 5, e no domingo, 6 de Novembro, às 17.00 e às 19.00.

“É uma instalação, porque de facto instalo coisas [no Pequeno Auditório da Culturgest], ou seja, há objectos e um dispositivo, que é aparentemente estático, mas a peça está feita e foi pensada para convocar o público a ter interferências tácitas com a obra, seja a aproximar-se e a atravessar o espaço ou a reconfigurar o espaço. O público é, como costumo dizer, uma espécie de bailarino involuntário”, conta Marta, depois de revelar que também se inspirou num outro dispositivo já criado para o SubLinhar, um espectáculo de dança para crianças, que tem estado a apresentar pelo país.

Apesar da instalação ter sido projectada para qualquer faixa etária a partir dos seis anos, Marta confessa “um desejo” de espicaçar o espírito de descoberta dos adultos e de “dignificar o gesto de brincar”. “As coisas nem sempre precisam de ter um resultado ou uma lógica específica”, lembra. “Interessa-me que o adulto tenha essa possibilidade de voltar a brincar num espaço de alguma liberdade. Até porque o título vem um bocadinho nesse sentido.” No fundo, de sair da linha, de controle, de conforto ou do que está convencionado sermos – úteis, produtivos, eficazes.

Além das apresentações às escolas, até quarta-feira, 9 de Novembro, estão marcados dois dias de sessões para o público geral – a 5 e 6 de Novembro – e, depois da Culturgest, a instalação segue para o Cineteatro Louletano, em Loulé, no Algarve. Marta Cerqueira espera que o público abrace esta ideia de uma peça de arte performativa onde a interpretação está, no limite, a seu próprio cargo.

Culturgest. Sáb-Dom 17.00 e 19.00. 7€

