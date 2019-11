Esta lavandaria é um ponto de encontro cultural

A 60 Graus Laundry Day chegou à Rua do Poço dos Negros e é muito mais do que uma mera lavandaria self-service. Aqui, há produtos ecológicos à venda e ainda um espaço reservado a eventos culturais.

Lavandarias self-services há muitas, mas como esta nem por isso. A 60 Graus Laundry Day é uma concept laundry que abriu portas em Outubro e quer marcar pela diferença, afirmando-se como uma mais-valia para a comunidade.

“Não queríamos que esta fosse mais uma lavandaria qualquer”, começa por nos explicar Leda Letra, que abriu este espaço com com o marido, Sérgio Godinho. A ideia veio de Nova Iorque, local onde o casal se conheceu e onde o conceito é muito praticado (até teve direito a um artigo no New York Times).

“Lavar a roupa é uma tarefa chata, mas que tem de ser feita. Porque não torná-la numa tarefa agradável?” A solução foi criar um espaço onde as pessoas se sentissem bem e quisessem conviver, num ambiente acolhedor. “As pessoas que moram neste bairro não podem achar que este é mais um estabelecimento comercial que está aqui para servir só os turistas”, explica Leda. É por isso que na 60 Graus há sempre alguém pronto a ajudar, mesmo que se trate de um local onde o serviço é suposto ser self-service.

Inês Félix

O pátio, que se encontra ao fundo do corredor, é o principal ponto de convívio e onde decorrem as várias iniciativas culturais. Por lá, já houve aulas de yoga, concertos e “Conversas de Lavar a Alma”, sessões de desabafo sobre temas que dizem respeito a todos. A última foi sobre a “Saudade” e a ideia é que todos os meses haja uma conversa nova. Em Dezembro, está agendado um bazar de artigos feitos em Portugal (dia 2) e um workshop sobre saúde emocional (dia 7).

Na 60 Graus, os animais também são convidados a entrar. A lavandaria é pet friendly, estando nos planos organizar um workshop sobre alimentação natural para cães e comportamento canino. Ainda não há data agendada, mas todos os eventos são divulgados através da página de Instagram da loja, onde pode ir acompanhando todas as novidades.

Inês Félix

Uma das principais premissas da 60 Graus é a preocupação com o ambiente. Aqui, todas as máquinas são inteligentes e economizam os recursos necessários. Também vêm com detergente e amaciador biodegradáveis incluídos. Os preços da lavagem variam entre os 5€ e os 9€ (consoante o peso da máquina) e a secagem tem um custo de 1,90€. Mas há a opção de aderir a um cartão fidelidade (10€), com o qual é possível usufruir dos serviços da loja a um preço mais baixo.

Enquanto espera que o ciclo da máquina termine, há revistas de moda, design e lifestyle espalhadas pelo corredor e prontas a serem lidas. Se preferir, a loja também disponibiliza wi-fi gratuitamente.

Inês Félix

A juntar, há uma banca com sprays, difusores e velas da marca italiana Millefiori, para deixar a roupa bem perfumada. Também há eco-bags em tamanho XXL, que a 60 Graus criou em parceria com a marca portuguesa sustentável Greenbags (15€), para que consiga transportar todos os lençóis, edredons, roupa e o que mais tiver.

Rua do Poço dos Negros, 65. Seg-Sex 9.00-22.00. Sáb-Dom 9.00-20.00

