Esta loja tem sotaque francês: a Maisons du Monde chegou a Lisboa

Os aficionados da decoração e dos pequenos makeovers domésticos têm mais um parque de diversões, onde vão querer passar horas a fio. Chama-se Maisons du Monde e acaba de abrir a primeira loja em Lisboa. Fica na Zona Comercial de Alfragide, junto ao Leroy Merlin, e são 1400 metros quadrados de mobiliário, iluminação, decoração e têxteis para a casa.

É a primeira loja em Lisboa e a terceira em solo português. No Porto, a Maisons du Monde abriu há menos de um mês. A loja de Faro abriu portas em 2019 e inaugurou o capítulo de expansão do gigante francês em Portugal. No total, são mais de 350 os espaços comerciais da marca espalhados por oito países europeus e nos Estados Unidos.

Dragan Dok

As inspirações chegam de muitas latitudes. Dos interiores nórdicos às texturas e cores neutras do Sul de França, passando por uma paleta de tons naturais com origem na Cidade do Cabo e pela atmosfera quente e envolvente de Istambul, é somar carimbos no passaporte.

Escusado dizer que os motivos natalícios já chegaram em força. A colecção festiva toma conta da loja acabada de inaugurar e aguça ainda mais a curiosidade dos lisboetas. Árvores de Natal, enfeites, almofadas, velas e artigos de mesa — tem muito por onde se perder.

Avenida dos Cavaleiros, 65 (Alfragide). Seg-Sáb 10.00-22.00.

