Está Marcado em Marvila: dois dias de workshops, cerveja e música

Marque na agenda: o Marcado está marcado para este fim-de-semana e volta à zona oriental da cidade – Marvila. Concertos, exposições, ateliês abertos, performances, workshops e um mercado preenchem dois dias deste open day que junta vários espaços do bairro.

A Fábrica Moderna, a Musa, o Café com Calma, a Underdogs, a Fábrica Braço de Prata e a Dois Corvos voltam a unir forças para um fim-de-semana de arte e compras regados a cerveja.

A Fábrica Moderna é quem ocupa mais espaço na agenda – ao longo dos dois dias terá os seus ateliês abertos de artistas residentes e convidados, da cerâmica à joalharia. Haverá também demonstrações de fabrico digital com impressoras 3D de cerâmica ou corte e gravação a laser – e isto pode ser visto nas Fábrica Moderna 1 e 2. Para petiscar, entre as 11.00 e as 20.00, o Café Com Calma juntou-se à causa e leva para a Fábrica bolos caseiros, pão pita com pernil, empanadas, chás e vinho quente (além do brunch que serve no sábado das 12.00 às 16.00). Há ainda um set do DJ Carril de Gambas, entre as 18.00 e as 20.00 na Fábrica Moderna 2.

No que toca a pôr as mãos na massa, no sábado (11.00) leve os miúdos a descobrir quais são os seus medos e a transformarem-nos em monstrinhos protectores que vão levar para casa depois de os desenharem (workshops@fabricamoderna.com; 15€). No mesmo dia, às 14.00, agora para os mais crescidos, a Rival vai ensinar a fazer a sua própria colher de madeira usando métodos tradicionais e técnicas artesanais, tendo em mente os tipos de madeira mais indicados (Inscrições no Instagram da Rival; 50€). Ao domingo, há uma oficina de ilustração de postais com carimbos e desenhos para depois os gaiatos enviarem por correio (11.00; workshops@fabricamoderna.com; 10€).

A festa segue e na Musa as torneiras fazem correr cerveja com música a acompanhar: no sábado há DJ set de Fisherman, às 22.30, e no domingo o pop up Pieminister volta a invadir a o número 83 da Rua do Açúcar com tartes crocantes.

A Dois Corvos lança, no sábado, uma nova cerveja – a Fuzeta, uma double IPA sazonal que regressa para aquecer corações em mais uma estação fria. Mais à frente, na Fábrica Braço de Prata vive-se o Nomad Fest também no sábado, o primeiro festival inteiramente dedicado à cultura cigana, com oito horas de música e muita comida típica (20.00-04.00; 10€).

Na Underdogs o festim é artístico com a exposição “From Lisboa to the World”, com obras de vários artistas portugueses como Wasted Rita, Add Fuel ou Mário Belém. Na Underdogs Capsule pode ver “Variations” de Vasco Mourão.

Vários locais em Marvila. Sáb-Dom vários horários.

