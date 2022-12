Esta nova caixa literária convida jovens e jovens adultos a sair da rotina

A Desrotina nasceu em Outubro de 2022 pelas mãos do grupo editorial Infinito Particular. Dedicada à publicação de títulos estrangeiros para jovens e jovens adultos, com foco em diversidade e inclusão, a chancela estreou-se com a edição de Ás de Espadas, de Faridah Àbíké-Íkímidé, e tem feito furor entre o seu público-alvo graças à aposta em sprayed edges, bookplates autografados pelos autores e brindes de pré-venda. “Foi o empenho e a adesão dos nossos leitores às edições especiais que lançámos em 2022 que nos motivou para para avançar e lançar agora, em Janeiro de 2023, o Clube Desrotina”, diz-nos o editor João Gonçalves sobre a grande novidade para o próximo ano. A primeira caixa já se encontra em pré-venda.

Edições especiais e exclusivas, brindes a combinar com os títulos escolhidos, bookplates autografados, autocolantes, pins, goodies e até uma carta editorial. É esta a promessa da nova subscrição mensal, que pode incluir um ou dois dos lançamentos do respectivo mês. “Em Janeiro, as duas obras que iremos lançar [no dia 19] – Percebe a Dica, Dani Brown, de Talia Hibbert, e De Olhos em Ti, de Amy Lea – terão ambas stencil edges [bordas das páginas decoradas com stencil], que apenas estarão disponíveis no Clube Desrotina”, revela João, que está atento às “boas práticas internacionais”. Em relação aos brindes, guarda-os no segredo dos deuses. “Tentaremos sempre que esteja relacionado com a obra e, sobretudo, que os leitores possam gostar da oferta.”

Para quem já é cliente da Desrotina, a verdade é que os brindes não são propriamente uma novidade. A editora tem investido em ofertas de pré-venda, desde pins até posters e tote bags, como os criados para promover a série de banda desenhada Heartstopper, de Alice Oseman. Quem comprou, por exemplo, a edição especial de Sem Amor, da mesma autora, teve direito a uma sobrecapa com arte da edição norte-americana. A diferença é que, a partir de 2023, só haverá ofertas para os leitores do Clube Desrotina, cujas caixas podem ser compradas avulso (26,90€-43,90€) ou subscritas por três meses (23,40€-40,40€) até ao dia 15 do mês vigente. “Queremos mesmo que este Clube seja especial e sobretudo que possa continuar a despertar o entusiasmo dos nossos leitores para as nossas sugestões e para a leitura. O nosso foco principal é mesmo continuar a fazer a diferença de forma original e a tentar surpreender os nossos leitores.”

