Esta nova empresa entrega-lhe o melhor do pomar e da horta em casa

Chama-se Maria do Pomar e é uma nova marca de cabazes de fruta e legumes que faz entregas no Porto e em Lisboa. Preços começam nos 19,50€ e é tudo fresquinho.

O conforto de ter as compras do supermercado a chegar-lhe à porta, numa altura em que as saídas ainda são planeadas de máscara em riste e que queremos é aproveitar o Verão ainda que com cuidados, vai ser sempre uma mais-valia. Depois de um boom na criação de marcas de cabazes de produtos frescos, aparece mais uma, a Maria do Pomar, com entregas em 24 horas.

Pode seleccionar os produtos de época, provenientes de culturas sustentáveis de produtores nacionais mas também internacionais, através da loja online. Escolher tudo à sua medida ou optar por um dos cabazes pré-feitos de diferentes tamanhos e composições.

Os cabazes já definidos começam nos 19,50€, com um mix de frutas e legumes discriminado no site. Há depois o cabaz médio (23€), também de frutas e legumes, o grande só de frutas (24€) e o grande de frutas e legumes (37€). Todos têm, por exemplo, pêra Packham’s, banana, ameixa, maçã golden, limão, nectarinas, pêssegos paraguaios. De legumes a oferta dos cabazes varia entre pepino, curgete, tomate, couve-flor, cenoura, alho, cebola ou batatas.

“Num mundo cada vez mais exigente, especialmente neste momento que estamos a atravessar, é fundamental ter tempo para desfrutar do que é realmente importante. É com esse objectivo que surge a Maria do Pomar. Queremos levar o melhor do pomar às famílias portuguesas, poupando-lhes tempo e dando-lhes mais qualidade de vida sem terem de sair de casa”, diz Rafael Moreira, administrador da marca, em comunicado.

Além destes cabazes familiares, a marca tem também um serviço específico de entrega de cabazes de fruta para empresas com escritório em Lisboa e no Porto, sem qualquer fidelização (a partir dos 22,50€, só com frutas da época).

Nesta fase inicial do projecto, na compra de qualquer cabaz, há 10% de desconto, bastando para isso inserir o código LIS10. As entregas são feitas num período de 24 horas desde a encomenda, em carrinhas refrigeradoras, e com embalagens 100% recicláveis.



