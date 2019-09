Está o baile armado: há aulas de dança gratuitas nos jardins da cidade

Durante o mês de Setembro, Lisboa transforma-se numa pista de dança ao ar livre e se não se lembra da última vez que saiu para dar um passinho de dança pode estar aqui a sua próxima oportunidade. A iniciativa Dançar a Cidade está de volta e leva à rua o baile, já a partir deste domingo, dia 8.

São quatro domingos, quatro locais e quatro estilos. Inserido na programação do Lisboa na Rua, o Dançar a Cidade vai fazê-lo mexer e ao comando está quem mais percebe do assunto. Já este domingo, o Jardim da Amnistia Internacional recebe uma aula de afro house e kuduro, com os professores Osvaldo Aires e Miguel Albino, que o vai obrigar a soltar-se ao som destas batidas enérgicas.

No dia 15, viaje até ao outro lado do mundo com a bailarina Diana Rego que estará ao leme de uma aula de dança do ventre e bollywood – movimento de anca é o que precisa. A Praça Tenente Evangelista Rodrigues à Travessa da Boa Hora é palco, no dia 22, de uma sessão de flamenco e sevilhanas – a conduzir a coreografia estarão os professores Jorge Santos e Ísis Caldeira.

A última aula, a 29, é dedicada às milongas de tango no Rossio de Palma que se transforma num salão a céu aberto, sempre sob o olho atento dos professores Graciana Romeo e Juan Capriotti.

As aulas começam sempre às 18.00 e é só juntar-se à festa, que está o baile armado.

Vários locais. Domingos 18.00. Entrada livre.

